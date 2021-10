Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel directement impacté par la succession... d'Hugo Lloris ?

Publié le 15 octobre 2021 à 23h15 par A.M.

En quête d'un nouveau portier pour succéder à Hugo Lloris à moyen terme, Tottenham s'intéresserait à Etienne Green qui s'est révélé depuis quelques mois dans les buts de l'ASSE.

Entre le départ de Stéphane Ruffier et les blessures de Jessy Moulin et Stefan Bajic, Etienne Green, qui n'était que quatrième dans la hiérarchie des gardiens de l'ASSE au début de la saison dernière, s'est retrouvé propulsé titulaire dans les buts par cet incroyable concours de circonstance. Et il a réussi à garder sa place grâce à ses excellentes prestations. Jessy Moulin est même parti cet été et Etienne Green est désormais titulaire indiscutable dans les buts des Verts. Une ascension fulgurante qui ne passe pas inaperçue à l'étranger.

Tottenham s'intéresse à Etienne Green