Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Atlético se prononce sur l'arrivée avortée de... Leo Messi !

Publié le 15 octobre 2021 à 20h45 par A.D.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi s'est engagé en faveur du PSG pour 0€ cet été. Alarmé par la situation contractuelle de La Pulga, l'Atlético, par l'intermédiaire de Diego Simeone, a également essayé de profiter de l'aubaine, sans succès. Interrogé sur le sujet, Enrique Cerezo a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec Joan Laporta pour prolonger, et même lorsqu'il était libre. Toutefois, les deux hommes n'ont pas réussi à trouver le moyen de poursuivre leur cohabitation au Barça. Une situation qui a profité au PSG, puisqu'il a réussi à boucler la signature de Lionel Messi pour 0€. Egalement alarmé par le cas de La Pulga , l'Atlético, plus précisément Diego Simeone, a également tenté une manoeuvre, sans succès. « Laissez-moi vous raconter un détail. Quand il s'est passé ce qu'il s'est passé à Barcelone, nous avons appelé Luis (Suarez), avec tout le respect que je lui dois. Je n'ai pas appelé Leo, mais j'ai appelé Luis, et je lui ai demandé comment il allait, ce qu'il pensait, s'il y avait la moindre possibilité, que Messi puisse venir à l'Atlético de Madrid. Mais ça a duré trois heures. Le Paris Saint-Germain, évidemment, était obsédé par cette signature. La vérité est que nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, car il était toujours à Barcelone et nous étions toujours à l'Atlético de Madrid. Est-ce que cela a abouti à quelque chose ? Non, rien, vous voyez l'avion passer dans le ciel et vous vous dites, le voilà, eh bien, c'est comme ça (rires) » , a raconté Diego Simeone à Olé dernièrement.

«Diego Simeone a eu raison d'essayer pour Lionel Messi»