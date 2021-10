Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone a tenté de plomber l'opération Messi... avec Suarez !

Publié le 12 octobre 2021 à 18h30 par A.M.

Bien que Lionel Messi ait finalement rejoint le PSG, Diego Simeone révèle qu'il avait mandaté Luis Suarez pour tenter de recruter La Pulga cet été. Mais il était impossible de rivaliser avec le club parisien.

Tout semblait bouclé pour la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. Et pourtant, en revenant de vacances après la victoire en Copa America, l'international argentin apprend qu'il va devoir quitter le Barça qui est incapable de le conserver à cause de ses difficultés financières. « Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ça a bouleversé mes plans », confiait d'ailleurs Lionel Messi dans les colonnes de France Football . C'est finalement le PSG qui a sauté sur l'occasion pour enrôler Lionel Messi. Mais compte tenu de la situation, d'autres clubs ont tenté leur chance, bien conscients qu'une telle opportunité ne se représenterait probablement jamais.

Simeone a tenté un gros coup avec Messi