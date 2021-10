Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recrutement, Messi… Payet annonce la couleur avant le Classique !

Publié le 15 octobre 2021 à 19h45 par Th.B.

Confronté au PSG le dimanche 24 octobre prochain, Dimitri Payet a profité d’une entrevue accordée à L’Équipe afin de faire un point sur le recrutement du Paris Saint-Germain et dont la venue de Lionel Messi. Le meneur de jeu de l’OM a cependant planté le décor pour le Classique à venir.

Le 24 octobre prochain, l’OM recevra le PSG à l’Orange Vélédrome pour le choc de cette journée de Ligue 1 et surtout, la première confrontation entre les deux rivaux historiques de cette saison. Lors de l’exercice précédant, l’Olympique de Marseille avait pris le meilleur sur le Paris Saint-Germain au Parc des princes en remportant en septembre 2020 son premier Classique depuis neuf ans. À l’intersaison, que ce soit du côté du PSG ou de l’OM, les deux écuries se sont considérablement renforcées. Homme fort du début de saison de l’OM, bien qu’il ait été freiné par des pépins physiques dernièrement, Dimitri Payet a jugé le recrutement du PSG et notamment l’arrivée de Lionel Messi.

« Ils se sont renforcés et ont des objectifs élevés »