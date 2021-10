Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet prend position pour l'avenir de Mandanda !

Publié le 15 octobre 2021 à 16h45 par La rédaction

Relégué dans la hiérarchie des gardiens de but depuis l'arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda joue peu cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli. Pour Dimitri Payet, le portier français saura rebondir face à cette situation.

Les temps sont durs pour Steve Mandanda à l'OM. Depuis le début de la saison, le champion du monde français n'a joué qu'à 3 reprises en 10 matchs possibles avec Marseille. L'emblématique gardien olympien semble désormais être le numéro 2 aux yeux de Jorge Sampaoli, notamment depuis le recrutement de Pau Lopez lors du dernier mercato estival. Âgé de 26 ans, l'Espagnol incarnerait davantage l'avenir dans les cages marseillaises face aux 36 printemps de Steve Mandanda. Cependant, pour Dimitri Payet, qui fait lui aussi partie des cadres expérimentés de l'OM, Il Fenomeno n'a pas encore dit son dernier mot.

« Steve, je ne suis pas inquiet pour lui »