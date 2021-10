Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de ce chouchou de Sampaoli sur son transfert !

Publié le 15 octobre 2021 à 12h10 par La rédaction

Alors qu'il a rejoint l'OM en provenance de Santos l'été dernier, Luan Peres a révélé l'importance de Jorge Sampaoli dans son choix de rejoindre Marseille. Pour autant, le Brésilien avoue qu'il se serait engagé en faveur des Olympiens même sans la présence du coach argentin.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a réalisé un recrutement XXL du côté de l'OM, en s'attachant les services de 12 nouveaux joueurs. Parmi ces nouvelles recrues se trouvaient des priorités de Jorge Sampaoli, dont faisait partie Luan Peres. Le technicien argentin connait bien le défenseur central de 27 ans pour l'avoir eu pendant quatre mois sous ses ordres à Santos en 2019. Si la présence de Sampaoli était un plus pour Luan Peres, le Brésilien assure qu'il aurait tout même signé en faveur de l'OM si un autre entraîneur se trouvait sur le banc phocéen.

« J’aurais quand même accepté pour la notoriété et la grandeur de l’OM »