Mercato - OM : Les grandes révélations de Pau Lopez sur son arrivée !

Publié le 15 octobre 2021 à 14h15 par B.C. mis à jour le 15 octobre 2021 à 14h19

Propulsé titulaire dans les cages de l’OM par Jorge Sampaoli, Pau Lopez s’est prononcé sur son arrivée dans la cité phocéenne.

Alors que Steve Mandanda fêtera ses 37 ans en mars prochain, Pablo Longoria a décidé cet été de mettre la main sur un nouveau portier en la personne de Pau Lopez. L’Espagnol est arrivé en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et Jorge Sampaoli n’a pas mis longtemps avant de nommer son renfort estival comme premier gardien, au détriment de Steve Mandanda. Présent en conférence de presse ce vendredi, Pau Lopez s’est prononcé sur son arrivée à l’OM.

« Ça s'est fait très rapidement »