Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un énorme avertissement pour Lingard !

Publié le 15 octobre 2021 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Jesse Lingard serait dans le collimateur du FC Barcelone. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ole Gunnar Solskjaer a expliqué clairement qu'il voulait voir son attaquant prolonger son contrat avec Manchester United.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Jesse Lingard est de plus en plus incertain. Engagé jusqu'au 30 juin avec Manchester United, l'attaquant anglais pourrait quitter les Red Devils librement et gratuitement l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation de Jesse Lingard, le FC Barcelone serait en embuscade, prêt à profiter de cette occasion en or. Toutefois, Ole Gunnar Solskjaer ne compte pas laisser filer Jesse Lingard aussi facilement.

«Nous voulons prolonger le contrat de Jesse Lingard»