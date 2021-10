Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le bel aveu de Pedri après sa prolongation !

Publié le 15 octobre 2021 à 17h00 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 17h01

Le FC Barcelone a rendu la prolongation de Pedri officielle ce jeudi. Le jeune espagnol s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club catalan. Lors de la conférence de presse pour sa prolongation de contrat, le milieu de terrain a révélé avoir de très grandes ambitions avec le Barça.

Cette opération figurait dans les petits papiers de Joan Laporta ces derniers temps et les négociations ont abouti à une grande nouvelle pour les supporters du FC Barcelone. Comme cela a été officialisé jeudi par le club catalan, Pedri a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Le jeune milieu de terrain de 18 ans s’est donc engagé sur la durée avec les Blaugrana . S’il est actuellement blessé, l’international espagnol a affirmé en conférence de presse vouloir faire de grandes choses avec le FC Barcelone à l’avenir, malgré la situation difficile du Barça ces derniers temps.

« Je suis dans le meilleur club du monde et je veux aspirer à tout gagner chaque année »