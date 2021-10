Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Griezmann… Ce constat dressé par Josep Maria Bartomeu !

Publié le 15 octobre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que Leo Messi et Antoine Griezmann ont quitté le FC Barcelone cet été, Josep Maria Bartomeu estime qu’on assiste actuellement à un tournant dans le projet du FC Barcelone.

L’été a été rude pour le FC Barcelone. En effet, en plus de devoir se contenter d’un recrutement low-cost centré sur des joueurs libres (Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia) ainsi que le prêt de Luuk de Jong par le Séville FC, le club catalan a vu Leo Messi et Antoine Griezmann s’en aller. Le premier cité s’en est allé au terme de son contrat que le Barça n’était financièrement pas en mesure de le prolonger en raison de sa masse salariale colossale, tandis que le Français est reparti à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Et si Josep Maria Bartomeu estime que le départ de l’Argentin était une erreur, l’ancien président du FC Barcelone estime néanmoins qu’on assiste à un tournant dans le projet des Blaugrana avec une construction de l’équipe qui s'effectue davantage autour des jeunes.

« L'engagement des entraîneurs envers les jeunes joueurs est clair »