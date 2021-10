Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Saliba utilise Jul pour évoquer son intégration !

Publié le 15 octobre 2021 à 20h10 par Th.B.

Arrivé à l’OM cet été sous la forme d’un prêt en provenance d’Arsenal, William Saliba n’a pas caché sa joie d’évoluer dans un club aussi particulier que l’Olympique de Marseille où il se sent intégré.

Après un prêt de six mois à l’OGC Nice la saison passée, William Saliba est brièvement revenu à Arsenal lors de la dernière intersaison avant d’être à nouveau prêté par les Gunners et cette fois-ci à l’OM. Et depuis le début de saison, Saliba impressionnerait le staff technique de Jorge Sampaoli comme L’Équipe le révélait dernièrement. Pour autant, son avenir à Marseille s’écriait en pointillés puisque Arsenal compterait sur lui à l’avenir et serait satisfait de son rendement à l’OM comme Fabrizio Romano l’assurait dernièrement. Totalement intégré à l’Olympique de Marseille, William Saliba est revenu sur son arrivée lors d’un entretien accordé à Téléfoot qui a diffusé un extrait de son émission qui sera diffusée dimanche.

« Je suis 100% marseillais moi »