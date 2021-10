Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola est prêt à jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 16 octobre 2021 à 5h15 par Th.B.

Agent de Paul Pogba, Mino Raiola aurait offert les services du milieu de terrain de Manchester United à trois cadors européens en plus du PSG dans le cadre d’une arrivée libre l’été prochain…

Dans le cadre du prochain mercato estival, moment où son contrat à Manchester United arrivera à expiration à moins d’une surprenante prolongation de contrat, Paul Pogba devrait disposer du statut d’agent libre. À l’instar de la dernière intersaison, le PSG pourrait se montrer très emballé par l’idée de s’immiscer sur ce marché et l’option Pogba serait prise en considération. The Independent révélait en août dernier qu’un salaire hebdomadaire de 600 000€ pourrait être proposé par le PSG au champion du monde tricolore. Cependant, son agent Mino Raiola serait susceptible de faire faux bond à Leonardo et à l’ensemble de la direction sportive du PSG.

Raiola propose les services de Pogba au Barça, à la Juve et au Real !