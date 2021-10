Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet valide l’été de folie de Longoria !

Publié le 16 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que l'OM a mené un recrutement très actif, Dimitri Payet salue le travail de Pablo Longoria et l'arrivée des nombreuses recrues.

Cet été, l'OM a mené une grosse révolution sur le marché des transferts en recrutant pas moins de 11 joueurs. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit sont ainsi arrivés à Marseille et tous se sont rapidement imposés. Dimitri Payet se réjouit d'ailleurs du recrutement réalisé par l'OM cet été.

«Les nouveaux ont tous apporté quelque chose de différent»