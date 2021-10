Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a engendré une révolution… au Barça !

Publié le 16 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG a recruté Neymar en levant sa clause libératoire en 2017, Josep Maria Bartomeu reconnaît que ce départ a bouleversé les plans du Barça.

Humilié par le FC Barcelone en Ligue des Champions en 2017, le PSG a rapidement décidé de se venger en recrutant Neymar l'été suivant. Et pour y parvenir, le club de la capitale n'a pas hésité à lever la clause libératoire du Brésilien fixée à 222M€. Une opération qui a bouleversé les plans du Barça comme l'explique Josep Maria Bartomeu qui était président du club blaugrana à l'époque.

Le départ de Neymar a tout changé