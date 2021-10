Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les deux stars qui peuvent remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prendra fin en juin prochain avec le PSG, deux profils XXL semblent se détacher pour venir lui succéder : Robert Lewandowski et Erling Haaland.

Début octobre, dans les colonnes de L'Equipe, Kylian Mbappé jetait un énorme froid sur son avenir au PSG : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité », indiquait l'attaquant français, qui semble donc bien parti pour partir libre au Real Madrid l'été prochain. Et le Qatar s'active déjà pour remplacer Mbappé...

Haaland et Lewandowski tiennent la corde au PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, la direction du PSG a activé deux pistes prioritaires pour assurer la succession de Mbappé : Erling Haaland et Robert Lewandowski. Le premier, qui intéresse également le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City, est promis à un départ du Borussia Dortmund l’été prochain. Quant au buteur polonais, il serait très déçu par l’attitude de ses dirigeants au Bayern, et son agent Pini Zahavi pourrait tout faire pour le placer au PSG. Reste à savoir qui de Lewandowski ou Haaland débarquera…