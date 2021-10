Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre à venir pour Payet ?

Publié le 16 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Grande figure du projet McCourt, Dimitri Payet est engagé jusqu’en 2024 avec l’OM. Mais il ne semble pas sûr d’aller au bout de cet engagement…

Alors que Dimitri Payet a opéré à un gros sacrifice financier en juin 2020 pour boucler sa prolongation de contrat jusqu’en 2024 à l’OM avec une baisse significative de son salaire, le numéro 10 phocéen semblait avoir déjà tracé la fin de sa carrière. Mais cette dernière pourrait finalement s’arrêter un peu plus tôt que prévu…

Payet jette un froid sur son avenir