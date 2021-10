Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une énorme inquiétude avec Mbappé !

Publié le 16 octobre 2021 à 18h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG car il veut signer au Real Madrid. Et alors que l'attaquant français est toujours souriant à Paris et qu'il bénéficie du soutien des supporters du Parc des Princes, le club merengue craindrait un énorme retournement de situation.

Alors que son bail avec le PSG expirera le 30 juin, Kylian Mbappé a pris une décision fracassante. Plutôt que de prolonger avec Paris, le champion du monde français préfère ne pas rempiler pour pouvoir rejoindre le Real Madrid plus facilement. Conscient de la situation, le PSG tente le tout pour le tout pour le retenir et le convaincre de prolonger. D'ailleurs, Mauricio Pochettino mettrait également la main à la patte. En effet, à en croire Cuatro , le coach du PSG aurait sorti Kylian Mbappé quelques minutes avant le coup de sifflet final de PSG-Angers (2-1) ce vendredi soir pour qu'il reçoive les ovations du public du Parc des Princes. Et grâce aux félicitations des supporters du PSG, Mauricio Pochettino espérerait provoquer un déclic chez Kylian Mbappé. Un plan qui inquiéterait le Real Madrid.

Le Real Madrid craint une énorme volte-face pour Kylian Mbappé