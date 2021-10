Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se profile pour Leonardo avec ce crack de Ligue 1 !

Publié le 16 octobre 2021 à 16h45 par La rédaction

Très performant avec l'AS Monaco et dernièrement avec l'Équipe de France, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l'œil du PSG. Cependant, la Juventus aurait déjà prévu de passer à l'action afin de recruter le milieu de terrain l'été prochain.

Aurélien Tchouaméni ne laisse personne indifférent sur la scène européenne. La saison dernière, le joueur de 21 ans s'est imposé au sein de l'entrejeu de l'AS Monaco comme l'un des meilleurs milieux de Ligue 1. Lors des deux derniers rassemblements de l'Équipe de France, Tchouaméni a même été appelé par Didier Deschamps. En 5 apparitions avec les Bleus , l'ancien Bordelais a surpris par son aisance et ses bonnes performances. De quoi attirer les sirènes de nombreux cadors européens, notamment le Real Madrid et le PSG. Pour autant, en Italie, la Juventus serait également très intéressée par Aurélien Tchouaméni...

La Juve prépare son offensive