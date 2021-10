Foot - PSG

PSG - Polémique : Pénalty, VAR… Pochettino répond à Angers !

Publié le 16 octobre 2021 à 10h28 par La rédaction

Interrogé sur le pénalty accordé au PSG face à Angers (2-1) ce vendredi, Mauricio Pochettino est resté mesuré sur le sujet.