PSG - Malaise : Cette nouvelle sortie inquiétante sur Sergio Ramos…

Publié le 16 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Une nouvelle fois absent contre Angers, Sergio Ramos inquiète puisqu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute au PSG. Et Benoit Trémoulinas reconnaît que la blessure de l'Espagnol est difficile à soigner.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a de nouveau annoncé une mauvaise nouvelle pour Sergio Ramos qui « va continuer les entraînements individualisés sous contrôle des staff médical et performance encore 10 jours dans l’objectif du retour à l’entraînement collectif . » Autrement dit, le défenseur espagnol n'est toujours pas prêt à reprendre la compétition alors qu'il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG. Une situation inquiétante pour Benoit Trémoulinas.

«Un mollet c’est difficile à soigner»