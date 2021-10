Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino envoie un énorme message pour Sergio Ramos !

Publié le 14 octobre 2021 à 14h15 par H.G. mis à jour le 14 octobre 2021 à 14h20

Alors que Sergio Ramos ne reprendra pas l’entraînement collectif avant au moins dix jours, Mauricio Pochettino n’a pas voulu tirer la sonnette d’alarme pour autant avec son joueur qu’il n’a toujours pas été en mesure d’aligner cette saison.

Arrivé cet été au PSG, Sergio Ramos n’a toujours pas été en mesure de disputer la moindre minute de jeu avec le club de la capitale pour l’instant. Et bien que sa blessure au mollets serait maintenant guérie, ce n’est pas maintenant que que l’Espagnol va effectuer son retour à la compétition. En effet, dans son point médical, le PSG a annoncé ce jeudi que Sergio Ramos va continuer de s’entraîner individuellement pendant encore dix jours avant de pouvoir reprendre l’entrainement collectif.

« Je n’ai aucun doute qu’il retrouvera son meilleur niveau »