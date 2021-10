Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino fait une grosse annonce pour le retour de Ramos !

Publié le 15 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Invité à commenter la situation de Sergio Ramos, Mauricio Pochettino confirme que l'Espagnol ne sera pas disponible vendredi contre Angers, mais se montre optimiste.

Arrivé cet été au PSG, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous son nouveau maillot. Une situation qui inquiète grandement et suscite les interrogations sur l'état physique du défenseur espagnol qui aurait pu reprendre la compétition vendredi contre Angers. Finalement, il ne sera toujours pas disponible comme l'explique Mauricio Pochettino qui se montre toutefois rassurant sur l'état global de Sergio Ramos.

«Nous sommes satisfaits de sa progression»