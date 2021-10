Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Paris se dirige vers une catastrophe !

Publié le 17 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Tous deux champions du monde avec l’Équipe de France au Mondial 2018, Paul Pogba et Kylian Mbappé pourraient se retrouver dans le même club. Cependant, cela ne devrait pas être au PSG, mais au Real Madrid.

À l’instar du dernier mercato estival, le PSG serait prêt à faire une razzia sur le marché des agents libres et notamment avec Paul Pogba qui ne semble pas être en passe de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 à Manchester United. Le PSG songerait à lui faire signer un juteux contrat grâce auquel il pourrait percevoir un salaire hebdomadaire de 600 000€ par semaine. Cependant, le Real Madrid serait également sur le coup et pourrait aussi jouer un sale tour aux dirigeants du PSG en ce qui concerne l’opération Kylian Mbappé.

Mbappé et Pogba verraient d’un bon oeil une collaboration au Real Madrid !