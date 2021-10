Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un retour XXL de Dani Alves ? Sa réponse !

Publié le 17 octobre 2021 à 5h30 par Th.B.

Sans club depuis son départ de Sao Paulo pour des raisons financières, la formation brésilienne ne pouvant plus assurer son salaire, Dani Alves a ouvert la porte à un retour au FC Barcelone si le club culé avait besoin de ses services.

À l’été 2016, un an déjà après avoir voulu quitter le FC Barcelone, Dani Alves rejoignait finalement la Juventus où il passa tout près d’un nouveau sacre en Ligue des champions dès sa première saison, échouant en finale face au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Au Barça , Alves a tout connu et s’est bâti un statut d’icône du club culé. Sans club depuis la résiliation de son contrat à Sao Paulo, Dani Alves a pris la décision de ne pas rempiler avec une nouvelle équipe avant la fin de la saison. Et pour ce qui est du FC Barcelone, la porte est ouverte du point de vue du latéral droit brésilien.

« Lorsque le Barça aurait besoin de moi, je serais à la disposition du Barça »