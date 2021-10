Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves lance un énorme appel du pied à Joan Laporta !

Publié le 16 octobre 2021 à 10h00 par B.C. mis à jour le 16 octobre 2021 à 10h01

Alors que la presse espagnole a révélé ce vendredi que Dani Alves avait proposé ses services au FC Barcelone, le latéral droit brésilien a confirmé dans un entretien accordé à Sport qu’il se verrait bien retourner chez les Blaugrana.

À 38 ans, Dani Alves ne veut pas entendre parler de la retraite. Libre depuis son départ de São Paulo en septembre dernier, l’ancienne star du FC Barcelone est à la recherche d’un nouveau défi et se verrait bien revenir chez les Blaugrana . D’après les informations divulguées par TV3 ce vendredi soir, le latéral droit brésilien aurait en effet proposé ses services à Joan Laporta, qui n’aurait pas encore donné sa réponse. Une volonté confirmée par Dani Alves, dans un entretien accordé à Sport .

« Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m’appeler »