Mercato - PSG : La déclaration lourde de sens du Barça sur le départ de Messi…

Publié le 16 octobre 2021 à 7h45 par Th.B.

Obligé de faire le choix de laisser filer Lionel Messi libre de tout contrat à l’intersaison pour le PSG, le président du FC Barcelone s’est une nouvelle fois livré sur le douloureux départ de la légende blaugrana.

À l’intersaison, le FC Barcelone a été contraint de laisser filer Lionel Messi alors que la volonté commune était que la légende blaugrana appose sa signature sur un nouveau contrat, le sien ayant expiré en juin dernier. Pour des raisons exclusivement économiques, le FC Barcelone a témoigné du départ de son emblématique numéro 10 pour le PSG. Réélu en mars dernier à la présidence, Joan Laporta n’avait pas caché qu’il faisait de sa prolongation une priorité. Le président du FC Barcelone a donc échoué dans son initiative et a avoué à quel point voir le nouveau 30 du PSG quitter le FC Barcelone a été une expérience douloureuse.

« Il est temps de passer à autre chose… »