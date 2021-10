Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de gueule de Barcelone sur le départ de Messi !

Publié le 16 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien président de Lionel Messi au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu estime que le club catalan a fait une grave erreur en le laissant partir libre au PSG.

Alors que Lionel Messi était initialement parti pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone cet été, le club blaugrana n’avait finalement pas les finances nécessaires pour mener à bien cette opération. Messi a donc décidé de se tourner vers le PSG où il a signé gratuitement cet été, pour le plus grand regret du Barça…

« Une erreur de laisser partir Messi »