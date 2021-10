Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Laporta sur son rêve improbable avec Messi !

Publié le 15 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Pour conserver Lionel Messi cet été, Joan Laporta avait le rêve inespéré de le voir rempiler gratuitement. Interrogé sur cet incroyable souhait, le président du Barça a mis les choses au clair.

A la peine sur le plan financier, le FC Barcelone n'avait pas les moyens de prolonger Lionel Messi. Ainsi, Joan Laporta espérait que La Pulga accepte de jouer gratuitement, mais il a plutôt préféré rejoindre le PSG. « Je n'étais pas en colère contre Messi, mais il arrive un moment où les deux parties voient que cela ne peut pas arriver. Il y a une certaine déception des deux côtés. Et je sais qu'il avait le désir de rester, mais il était également soumis à une forte pression en raison de l'offre qui lui était faite. Je pense qu'il savait que s'il ne restait pas, il irait au PSG. Ce que j'espérais, c'est qu'à la dernière minute, il y aurait un changement de rythme et qu'il dirait : je joue gratuitement. J'aurais été complètement convaincu, mais on ne peut pas demander à un joueur du niveau de Messi de faire ça » , a confié Joan Laporta à RAC 1 dernièrement.

«Je ne demande que le respect de la décision que nous avons prise»