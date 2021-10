Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable retour de Dani Alves au Barça ?

Publié le 16 octobre 2021 à 8h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone vit un début de saison compliqué, l'ancien latéral droit du club Dani Alves se serait porté volontaire pour rejouer avec les Blaugrana. Le Brésilien de 38 ans est actuellement sans club.

Depuis l'été dernier, le FC Barcelone traverse des moments compliqués. Le mercato estival du club culé a notamment été marqué par une grave crise économique, ayant entre autres entraîné le départ de Lionel Messi au PSG. Sur le plan sportif, le Barça n'y arrive pas non plus, puisque pour l'heure, Ronald Koeman n'a remporté que 3 rencontres en 7 matchs de Liga. Le constat est d'autant plus alarmant en Ligue des champions, où les Blaugrana n'ont toujours pas remporté le moindre point après 2 journées de C1. Pour tenter d'aider le Barça à relever la barre, un ancien grand joueur du club aurait proposé ses services à Joan Laporta...

Dani Alves vers un incroyable retour ?