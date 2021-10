Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone n’en aurait pas terminé avec Messi !

Publié le 16 octobre 2021 à 1h15 par Th.B.

Ayant quitté le FC Barcelone à l’intersaison pour y rejoindre le PSG libre de tout contrat, Lionel Messi devrait toujours recevoir des versements financiers du Barça…

Le FC Barcelone traverse une énorme crise financière sans précédent qui a contraint le club culé à laisser filer sa légende vivante en la personne de Lionel Messi. Et ce, bien que la volonté première du désormais ex-capitaine du Barça était de prolonger comme il l’a lui-même reconnu lors de sa conférence de presse d’adieu le 8 août dernier. Une nouvelle fois invité à s’exprimer sur l’issue du feuilleton Messi pour SPORT , Joan Laporta a révélé qu’il fallait tourner la page et qu’il était impossible d’assumer son salaire même revu à la baisse. Et alors que Lionel Messi n’entre plus dans sa masse salariale, le FC Barcelone lui devrait toujours de l’argent.

« Des dates de paiement ont été établies et seront réglées dans les délais convenus »