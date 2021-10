Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous du contrat de Memphis Depay dévoilés !

Publié le 16 octobre 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone souffre d'une grave crise économique ces derniers temps, Memphis Depay a fait un geste pour aider son nouveau club. Le joueur de 27 ans aurait accepté de diminuer son salaire pour rejoindre le Barça l'été dernier.

Souffrant d’une grave crise économique, le FC Barcelone a tout de même réussi à apporter quelques recrues dans son effectif. Alors que Lionel Messi et Antoine Griezmann ont quitté le club catalan, Sergio Agüero et Memphis Depay ont rallié les rangs du Barça . Comme les joueurs qui ont prolongé leur contrat, les recrues aussi étaient prêtes à tout pour aider du mieux possible le FC Barcelone à se refaire économiquement parlant, Memphis Depay le premier.

Depay a fait un effort salariale pour rejoindre le Barça