Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur les départs de Suarez et Griezmann !

Publié le 15 octobre 2021 à 22h30 par A.D.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts estivales, l'Atlético a chipé à la fois Luis Suarez et Antoine Griezmann au FC Barcelone. Selon Enrique Cerezo, ces deux opérations ont été rentables pour les deux joueurs et les deux clubs.

A l'été 2020, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Pour rebondir, El Pistolero a décidé de s'engager en faveur de l'Atlético. Un choix plutôt payant, puisque Luis Suarez fait le plus grand bonheur des Colchoneros depuis son arrivée. Un an plus tard, Diego Simeone a recruté un deuxième attaquant du Barça : Antoine Griezmann. Alors qu'il a brillé dans le club madrilène, le Français a décidé d'y faire son retour pour s'y relancer après deux saisons compliquées en Catalogne. Lors d'un entretien accordé à Telemadrid , Enrique Cerezo est revenu sur les signatures de Luis Suarez et d'Antoine Griezmann. Et selon le président de l'Atlético, ces deux opérations ont été bénéfiques pour toutes les parties.

«C'est une grande signature, un grand joueur et une personne magnifique»