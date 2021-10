Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte est ouverte pour cet attaquant de Guardiola !

Publié le 16 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

N’ayant jamais quitté ses terres anglaises depuis le début de sa carrière, Raheem Sterling s’est dit prêt à sauter le pas en allant à l’étranger alors que le FC Barcelone serait sur les rangs.

Formé aux Queens Park Rangers et à Liverpool où il sa signé son premier contrat professionnel, Raheem Sterling a par la suite fait le choix de signer en 2015 à Manchester City, où il évolue toujours. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international anglais refuserait de prolonger son engagement contractuel si on ne lui promettait pas un temps de jeu plus conséquent à City. Ce serait d’ailleurs la discussion qu’il aurait eu avec son entraîneur Pep Guardiola d’après The Sun alors que le FC Barcelone serait prêt à dégainer pour un prêt avec option d’achat obligatoire dès le mercato hivernal. De son côté, Sterling a ouvertement laissé entendre qu’il pourrait quitter les Skyblues et l’Angleterre…

Sterling ouvre la porte à un challenge en dehors de l’Angleterre !