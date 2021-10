Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Newcastle pourrait rendre un énorme service à Pablo Longoria !

Publié le 16 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Toujours placé sur la liste des transferts à l’OM, Duje Caleta-Car pourrait à terme troquer la tunique phocéenne pour le blanc et noir de Newcastle. Explications.

Au cours du dernier mercato estival, le nom de Duje Caleta-Car n’a cessé d’animer l’actualité de l’OM en raison de la supposée détermination de Pablo Longoria à dégraisser son effectif et ce par la vente de l’international croate alors que les dirigeants de l’OM se seraient opposés à son transfert à l’hiver 2021 pour Liverpool. Wolverhampton ou encore le FC Valence semblent avoir été des options pour le transfert de Caleta-Car qui serait toujours placé sur la liste des transferts pour les prochaines sessions, son contrat courant jusqu’en juin 2023.

Newcastle prêt à passer à l’action pour Caleta-Car ?