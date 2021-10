Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tout prévu pour Luka Modric !

Publié le 15 octobre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’une prolongation de Luka Modric pourrait prochainement être dans les tuyaux au Real Madrid, le club madrilène serait néanmoins en train de se préparer à toutes les éventualités.

Véritable figure du Real Madrid, Luka Modric arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain. En effet, comme tous les joueurs trentenaires du club madrilène, l’international croate prolonge désormais d’années en années. Cependant, bien que nous ne soyons actuellement qu’au mois d’octobre, le milieu de 36 ans voudrait déjà parapher un nouveau bail jusqu’en 2023 afin d’être un joueur des Merengue lors de la Coupe du monde 2022. Toute la question est maintenant de savoir comment se dérouleront les négocations au cours des semaines et mois à venir, mais le Real Madrid serait quoi qu’il arrive prêt à toutes les éventualités.

Le Real Madrid étudie déjà des alternatives