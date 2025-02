PSG : Règlement de comptes après son transfert !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a bouclé les départs de Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et de Marco Asensio. Si les deux premiers étaient indésirables depuis plusieurs mois, l'Espagnol avait les faveurs de Luis Enrique en début de saison. Mais comme l'a avoué Marco Asensio, il a préféré partir parce que son temps de jeu a diminué considérablement au fil des semaines.

Dès le début de la saison, Luis Enrique a fait clairement comprendre que Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ne faisaient pas partie de ses plans. Logiquement, les deux joueurs ont donc quitté le PSG lors du dernier mercato hivernal. Randal Kolo Muani étant prêté à la Juventus, tandis que Milan Skriniar a rejoint Fenerbahçe.

PSG : Asensio a rejoint Aston Villa

Si Marco Asensio a également quitté le PSG, sa situation n'était pas du tout la même que celle de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar au départ. En effet, l'international espagnol était utilisé régulièrement par Luis Enrique dans un premier temps, avant de tomber aux oubliettes. Alors que Gonçalo Ramos s'est blessé dès le premier match de Ligue 1, le coach du PSG préférait même aligner Marco Asensio en faux 9, plutôt que de faire jouer Randal Kolo Muani lors des premiers mois de la saison. Toutefois, la situation de l'ancien pensionnaire du Real Madrid a évolué durant l'hiver.

«J'ai décidé que j'avais besoin de jouer»

Prêté à Aston Villa depuis le 3 février, Marco Asensio a révélé les coulisses de son départ du PSG, règlant à cette occasion certains comptes. Comme il l'a expliqué lui-même, le milieu offensif de 29 ans est parti à cause de Luis Enrique, qui ne lui a offert que 20 minutes de jeu depuis le début du mois de décembre. « Quest-ce qui s'est passé au PSG ? En fait, il ne s'est rien passé ! L'entraîneur a simplement estimé qu'il devait faire d'autres choix de joueurs. Il les a choisis. J'ai décidé que j'avais besoin de jouer et que je voulais un changement. Et un facteur clé dans ma décision a été que lorsque j'ai parlé à Unai, il m'a dit qu'il me voyait comme un numéro 10. Quand j'ai quitté le Real Madrid, j'ai senti que c'était la prochaine étape de ma carrière où je pouvais me sentir plus à l'aise et me développer davantage. Lorsque nous avons parlé, il m'a dit qu'il me voyait comme un numéro 10. C'était important pour moi. Je connais Unai depuis des années. Je sais comment il joue. Son style convient à mon football et il obtiendra la meilleure version de moi », a expliqué Marco Asensio lors d'un entretien accordé à The Mirror.