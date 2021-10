Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu répond à la polémique du transfert de Griezmann !

Publié le 16 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Ces derniers jours, la direction actuelle du Barça a pointé du doigt la gestion de Josep Maria Bartomeu dans le dossier de Griezmann, l'ancien président blaugrana a mis les choses au clair.

Ferran Reverter, directeur général du FC Barcelone, lâchait récemment une incroyable révélation au sujet du transfert d'Antoine Griezmann : « Il y a eu un manque de planification financière. Nous pensons que quand ils recrutaient, ils ne pensaient pas à s’ils pouvaient payer le joueur. Cela a été le cas de Griezmann. La nuit de son recrutement, ils ont vu qu’il n’y avait pas d’argent et pendant cette nuit, ils ont cherché un fonds ». Directement pointé du doigt, Josep Maria Bartomeu, président du Barça lorsque l'international français a été recruté, s'est défendu d'une mauvaise gestion.

«La planification a toujours existé, surtout avec Griezmann»