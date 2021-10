Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Saliba, un autre coup dur à prévoir pour l’été prochain ?

Publié le 16 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté par Arsenal cet été, Mattéo Guendouzi a réussi un excellent début de saison à l'OM. Et Mikel Arteta ne manque pas de le souligner.

Cet été, l'OM a recruté 11 joueurs et a notamment été pioché du côté d'Arsenal en obtenant les prêts de William Saliba et de Mattéo Guendouzi. Deux joueurs qui réalisent un très bon début de saison du côté de Marseille. Mais les Gunners ne sont pas passés à côté de ces prestations, et La Provence révélait ces derniers jours qu'une prolongation était déjà envisagée par Arsenal pour William Saliba. Et Mikel Arteta ne ferme pas non plus la porte à Mattéo Guendouzi.

Arteta ouvre la porte au retour de Guendouzi