Mercato - Barcelone : La terrible révélation du Barça sur l'arrivée de Griezmann !

Publié le 6 octobre 2021 à 14h00 par T.M.

En 2019, le FC Barcelone a recruté Antoine Griezmann en payant sa clause libératoire de 120M€. Une opération économique colossale qui n’était visiblement pas préparée par les Blaugrana.

Après l’échec vécu en 2018 et le refus d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone avait décidé de revenir à la charge en 2019 pour le recrutement du Français, alors à l’Atlético de Madrid. L’opération s’est alors réglée pour 120M€ et Griezmann a alors paraphé un contrat XXL avec à la clé un salaire colossal. Des émoluments qui ont miné l’économie du Barça ces derniers mois. Et aujourd’hui, la direction de Joan Laporta n’hésite pas à pointer du doigt la gestion de la présidence Bartomeu concernant ce transfert d’Antoine Griezmann.

« La nuit de son recrutement, ils ont vu qu’il n’y avait pas d’argent »