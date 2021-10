Foot - Mercato

Mercato : Deschamps interpelle encore Griezmann après son transfert !

Publié le 4 octobre 2021 à 21h00 par A.M.

Bien qu'il soit en difficulté depuis son retour à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann peut compter sur le soutien de Didier Deschamps.

Après deux saisons plus que compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann aurait pourtant pu être le grand gagnant du départ de Lionel Messi vers le PSG. Le natif de Mâcon aurait en effet pu prendre en mains le jeu du Barça et s'imposer comme le patron du club blaugrana . Et pourtant, Antoine Griezmann a finalement quitté la Catalogne afin de rejoindre l'Atlético de Madrid, club qu'il avait quitté il y a deux saisons. Mais ses débuts sont loin d'être idylliques, ce qui n'inquiète pas pour autant Didier Deschamps.

«Je ne me fais pas de souci pour lui»