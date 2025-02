Mercato : Le PSG tient ses deux tubes de l'été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir enregistré l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en janvier, le PSG continue d’explorer le marché afin de consolider son effectif l’été prochain. Le club de la capitale pourrait boucler une arrivée offensive et une autre défensive, alors que les deux priorités des Rouge et Bleu sont Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Ibrahima Konaté (Liverpool).

Le PSG pourrait frapper fort lors du prochain mercato estival. Si l’effectif parisien, mis à la disposition de Luis Enrique, commence réellement à prendre de l’ampleur, le club de la capitale a toutefois identifié certains secteurs à renforcer.

Le PSG cible Ibrahima Konaté...

Cet hiver, le PSG a laissé partir Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, mais n’a enregistré que l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Ainsi, derrière Marquinhos, Paris ne dispose pas véritablement d’options concrètes au poste de défenseur axial droit. Selon les dernières révélations d’ESPN, le PSG aimerait recruter Ibrahima Konaté l’été prochain, alors que le défenseur de Liverpool serait tenté par une signature à Paris.

...Ainsi que Maghnes Akliouche

Sur X, le journaliste Romain Collet Gaudin révèle qu’Ibrahima Konaté et Maghnes Akliouche sont les deux grandes priorités du PSG pour l’été prochain. Plus tôt dans la journée, ce dernier avait annoncé que la pépite de l’AS Monaco souhaitait rejoindre le PSG, et que le club du Rocher était vendeur. Affaire à suivre de près pour ces deux gros dossiers...