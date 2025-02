Le PSG prépare son transfert, ça chauffe pour Marquinhos !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain travaille déjà sur la succession de Marquinhos un peu plus de trois ans avant l'expiration de son contrat au club parisien. En effet, la presse anglaise annonce la volonté forte des dirigeants de recruter Ibrahima Konaté afin de résoudre la question de son remplacement pour un long moment...

Et si les discussions entre Liverpool et le clan Ibrahima Konaté ne menaient à rien concernant sa prolongation de contrat ? Le10sport.com vous dévoilait en exclusivité en décembre 2023 que les deux parties avaient fait le choix d'entamer les échanges pour qu'un accord soit trouvé concernant le renouvellement du bail de l'international français.

Une année entière est passée et il n'y aurait rien de nouveau à signaler dans le feuilleton Ibrahima Konaté. Le comité directeur du Paris Saint-Germain préparerait la succession de Marquinhos dont le bail n'ira pas plus loin que juin 2028. Le capitaine du Paris Saint-Germain, qui soufflera sa 31ème bougie en mai prochain, n'est pas éternel et ses dirigeants verraient en Ibrahima Konaté son parfait successeur.

Le PSG prépare l'avenir... sans Marquinhos !

ESPN affirme ce vendredi soir que le PSG serait particulièrement intéressé par le profil d'Ibrahima Konaté. Et ce, dès le mercato estival à venir. Le journaliste du média Julien Laurens assure que les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient pour objectif de renforcer ce secteur défensif afin de planifier un avenir longue durée à sa charnière défensive avec Willian Pacho à ses côtés...