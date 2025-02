OM : Harcelé, il accepte son transfert !

Thomas Bourseau

Il aurait pu s'offrir un été doré, mais l'équipe de France olympique de Thierry Henry a tout gâché. En effet, Geronimo Rulli aurait pu faire le doublé avec la Copa America et les JO, mais il s'est incliné à Paris en quart de finale de ces Jeux Olympiques (1-0). Le moment où il a enfin accepté de venir à l'OM après plusieurs appels de Roberto De Zerbi.

Le 29 juin 2024, Roberto De Zerbi devenait officiellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un contrat de trois saisons était convenu entre les parties concernées. Et comme le coach italien l'a dévoilé en interview pour L'Equipe publiée en août dernier, il n'a pas hésité à prendre son téléphone afin de convaincre certains joueurs de signer. Ce fut notamment le cas de Mason Greenwood et d'Elye Wahi, transféré cet hiver à l'Eintracht Francfort.

«Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner une réponse immédiate»

Gardien seulement recruté pour 4M€ en provenance de l'Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli a été confronté à la détermination sans pareille de Roberto De Zerbi dans le processus de son transfert. « Roberto De Zerbi m'a appelé après la finale de la Copa América. A ce moment-là, j'étais sur le point de partir aux Jeux Olympiques, donc je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner une réponse immédiate ».

«L'entraîneur m'a recontacté, j'ai accepté sa proposition»

Pour La Nacion, le « meilleur gardien de Ligue 1 » d'après Neal Maupay ou encore Quentin Merlin a fini par céder au bout du deuxième appel téléphonique de Roberto De Zerbi après la désillusion des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Après l'élimination de l'Argentine de Paris 2024, l'entraîneur m'a recontacté pour me demander de rejoindre le nouveau projet de l'Olympique de Marseille, et j'ai accepté sa proposition. Je n'ai pas pu dire non car cela signifiait beaucoup pour moi qu'un entraîneur comme lui insiste pour m'avoir dans son équipe. La décision a été très facile à prendre. »