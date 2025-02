«Le meilleur» signe à l'OM !

Axel Cornic

Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde l’été dernier en décidant de signer à l’Olympique de Marseille. Un choix qui s’avère payant, puisque l’engouement autour du club phocéen atteint des sommets cette saison et même à l’étranger, on se passionne pour le football qu’il fait pratiquer à son équipe.

Après une saison catastrophique, qui s’est terminée sur aucune qualification européenne, l’OM a frappé un très gros coup. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi à convaincre Roberto De Zerbi, avec un tout nouveau projet ambitieux qui a démarré. Et pour le moment ça marche, avec une solide deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG.

« Roberto est un scientifique spécialisé dans les structures et constructions de jeux »

Les supporters de l’OM sont fans du technicien et de son travail, mais ils ne sont pas les seuls ! « Les meilleurs Italiens sont De Zerbi et Allegri. Roberto est un scientifique spécialisé dans les structures et constructions de jeux » a assuré Marco Giampaolo, actuel coach de Lecce, dans un long entretien accordé à La Stampa.

Giampaolo totalement fan d’Allegri et De Zerbi

« Max c’est le top pour la recherche tactique et la gestion » a poursuivi le compatriote de Roberto De Zerbi, qui semble également beaucoup apprécier Massimiliano Allegri. « Pour entraîner la Juventus, il faut être impeccable et pour y rester et gagner de nombreuses années, il faut vraiment être un phénomène ».