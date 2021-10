Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme obstacle pour le retour de Dani Alves !

Publié le 16 octobre 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que Dani Alves souhaite faire son retour au FC Barcelone, le règlement de la FIFA empêche le latéral droit de s’engager avec un nouveau club avant 2022.

À 38 ans, Dani Alves a toujours de grosses ambitions. Libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre, le Brésilien aurait proposé ses services au FC Barcelone, une volonté de retrouver le club culé confirmée par le principal intéressé dans un entretien accordé à Sport ce samedi : « J'ai dit que lorsque le Barça aurait besoin de moi et me voudrait, je serais à la disposition du Barça, où que je sois. L'affection, l'amour et le respect que j'ai pour ce club sont trop forts. Si le Barça pense avoir besoin de moi, le club n'a qu'à m'appeler. Je pense toujours que je peux apporter ma contribution n'importe où, mais plus encore au Barça en raison du nombre de jeunes joueurs qu'ils ont maintenant. » Pour autant, malgré sa situation contractuelle, Dani Alves ne serait pas libre de ses actes.

Dani Alves doit attendre le 1er janvier