Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Messi fait une révélation fracassante sur son arrivée !

Publié le 16 octobre 2021 à 8h15 par B.C.

Anciens coéquipiers au FC Barcelone, Cesc Fabregas et Lionel Messi sont également de grands amis dans la vie. Interrogé par Prime Video, le milieu de l’AS Monaco reconnaît que l’Argentin comptait bel et bien prolonger son bail avec le club culé avant de rejoindre le PSG cet été.

Le PSG a réalisé l’un des deals du siècle, en parvenant à s’attacher les services de Lionel Messi sans pour autant débourser d’indemnité de transfert. L’Argentin était en effet libre de tout contrat après l’échec des négociations pour sa prolongation au FC Barcelone, et ce en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé. Un échec de taille pour les Blaugrana et plus particulièrement Joan Laporta, qui avait fait du renouvellement de Lionel Messi sa grande priorité dès son retour au Barça. Mais de son côté, Lionel Messi peut également afficher de gros regrets de ne pas avoir pu poursuivre sa carrière dans son club de toujours, d’autant que le principal intéressé était persuadé de rester.

« Le club lui a dit qu’il devait partir »