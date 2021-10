Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a déjà tranché pour un retour de Dani Alves !

Publié le 16 octobre 2021 à 11h00 par B.C.

Alors que Dani Alves, libre de tout contrat, aurait proposé ses services au FC Barcelone, le retour du latéral droit brésilien chez les Blaugrana serait encore très loin de voir le jour.

Depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, Dani Alves est libre de tout contrat. Mais à 38 ans, le Brésilien n’entend pas prendre sa retraite et serait à la recherche d’un nouveau défi, et il aurait déjà les idées claires. En effet, selon les informations divulguées par le journaliste Oriol Domènech sur TV3 ce vendredi soir, Dani Alves aurait proposé ses services au FC Barcelone, actuellement en difficulté. Le latéral droit a participé aux grandes heures du club culé entre 2008 et 2016 avant de filer à la Juventus puis au PSG, une opportunité inattendue s’offre donc à Joan Laporta, mais ce dernier aurait déjà un avis tranché sur la question.

Le Barça n’envisage pas l’option Dani Alves