Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé pourrait jouer un sale tour à Laporta !

Publié le 16 octobre 2021 à 9h30 par H.G. mis à jour le 16 octobre 2021 à 9h31

Alors que le FC Barcelone entend prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, une nouvelle réunion aurait eu lieu cette semaine avec son agent. Cependant, celle-ci n’aurait pas eu le résultat escompté…

À moins d’un an de la fin de son contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est dans le flou pour son avenir. En effet, en dépit du fait que le club catalan aimerait le prolonger pour ne pas le perdre gratuitement le 30 juin prochain, rien ne semble véritablement avancer dans ce dossier depuis maintenant plusieurs mois. Et bien qu'une nouvelle approche aurait eu lieu cette semaine pour que le feuilleton s’accélère enfin, rien ne se serait déroulé comme prévu.

Moussa Sissoko temporise pour la prolongation d’Ousmane Dembélé