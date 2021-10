Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho a rendu service a Longoria cet été !

Publié le 17 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Prêté par l'AS Roma cet été, Pau Lopez révèle que José Mourinho ne comptait effectivement pas sur lui pour cette saison.

Arrivé sur le banc de l'AS Roma cet été, José Mourinho a rapidement mis la main sur son effectif en réclamant plusieurs joueurs, à commencer par un gardien de but. En effet, le Special One a rapidement réclamé la venue de Rui Patricio ce qui ne laissait aucune chance à Pau Lopez. Une aubaine pour l'OM qui a profité pour obtenir le prêt du portier espagnol qui dévoile d'ailleurs les coulisses de son arrivée à Marseille.

«Mourinho ne comptait pas sur moi»