Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a une idée en tête pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 17 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que les relations entre les deux hommes ont été tendues ces dernières années, Mino Raiola travaillerait en amont pour que le dialogue soit renoué avec Florentino Pérez. Le PSG pourrait donc voir le Real Madrid lui griller la priorité dans la course à la signature de Paul Pogba.

Et si c’était la chance de Leonardo pour Paul Pogba ? Déjà intéressé par le profil du milieu de terrain de Manchester United à la dernière l’intersaison avant que Lionel Messi ne débarque au PSG, le directeur sportif parisien a dû reporter une potentielle offensive et pourrait s’attacher les services de Pogba qui serait susceptible de disposer du statut d’agent libre à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat à Manchester United. Le PSG serait prêt à lui offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ selon The Independent. Cependant, Mino Raiola pourrait faire faux bond à Leonardo.

Raiola voudrait enterrer la hache de guerre avec Pérez pour que Pogba aille au Real Madrid !